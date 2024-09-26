Тибейкина Мария Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения07.07.1905
Дата смерти29.09.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1922
Рождение ребёнка
01.09.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михарев Петр Миронович
Рождение ребёнка
25.05.1925
Дочь: Михарева Мария Петровна
Отец ребёнка: Михарев Петр Миронович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Михарева Ксения (Полина) Петровна
Отец ребёнка: Михарев Петр Миронович
Рождение ребёнка
12.06.1935
Дочь: Михарева Анна Петровна
Отец ребёнка: Михарев Петр Миронович
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Михарев Петр Миронович
Рождение ребёнка
05.08.1939
Отец ребёнка: Михарев Петр Миронович
Рождение ребёнка
03.03.1941
Сын: Михарев Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Михарев Петр Миронович
Рождение ребёнка
03.03.1941
Дочь: Михарева Валентина Петровна
Отец ребёнка: Михарев Петр Миронович
Смерть
29.09.1982
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область