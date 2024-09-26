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Тибейкина Мария Прокопьевна

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Место рождения

Верх-Камышенка, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

07.07.1905

Дата смерти

29.09.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Камышенка, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
01.11.1922

Муж: Михарев Петр Миронович

Верх-Камышенка, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.09.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михарев Петр Миронович

Верх-Камышенка, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.05.1925

Дочь: Михарева Мария Петровна

Отец ребёнка: Михарев Петр Миронович

Верх-Камышенка, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Михарева Ксения (Полина) Петровна

Отец ребёнка: Михарев Петр Миронович

Рождение ребёнка
12.06.1935

Дочь: Михарева Анна Петровна

Отец ребёнка: Михарев Петр Миронович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Михарев Николай Петрович

Отец ребёнка: Михарев Петр Миронович

Рождение ребёнка
05.08.1939

Сын: Михарев Павел Петрович

Отец ребёнка: Михарев Петр Миронович

Рождение ребёнка
03.03.1941

Сын: Михарев Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Михарев Петр Миронович

Рождение ребёнка
03.03.1941

Дочь: Михарева Валентина Петровна

Отец ребёнка: Михарев Петр Миронович

Смерть
29.09.1982
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

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