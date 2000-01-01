Рыженкова Лидия Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1981
Дочь: Зеленцова Юлия Евгеньевна
Отец ребёнка: Рыженков Евгений
Рождение ребёнка
25.01.?
Дочь: Марочкана Ульяна Евгеньевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.04.?
Дочь: Бородулина Екатерина Евгеньевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рыженков Евгений