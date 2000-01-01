Рыженкова Лидия Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыженкова Лидия Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1960

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1981

Дочь: Зеленцова Юлия Евгеньевна

Отец ребёнка: Рыженков Евгений

Рождение ребёнка
25.01.?

Дочь: Марочкана Ульяна Евгеньевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.04.?

Дочь: Бородулина Екатерина Евгеньевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыженков Евгений

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