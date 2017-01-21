Gorbunovs Igors — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gorbunovs Igors

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1958

Дата смерти

21.01.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Valsts ierēdnis
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1980

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
2005

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
21.01.2017
Похороны
Неизвестно

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