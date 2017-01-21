Gorbunovs Igors
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1958
Дата смерти21.01.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Valsts ierēdnis
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1980
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
2005
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
21.01.2017
Похороны
Неизвестно