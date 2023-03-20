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Иван Климентьев
Иван Климентьев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1752
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Климентий Васильев
1722 г.р.
Мать
Марфа Онянова
1722 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец:
Климентий Васильев
Мать:
Марфа Онянова
Смерть
Неизвестно
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