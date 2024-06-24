Холуева Ксения Петровна
Место рождения
Дата рождения12.01.1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1817 ст.
Отец: Петр Андреевич
Мать: Марина Касьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.
Сын: Холуев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Холуев Григорий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.
Дочь: Холуева Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Холуев Григорий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Холуева Наталия Григорьевна
Отец ребёнка: Холуев Григорий Федорович
Рождение ребёнка
03.01.1850 ст.
Дочь: Холуева Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Холуев Григорий Федорович
Рождение ребёнка
08.11.1851 ст.
Отец ребёнка: Холуев Григорий Федорович
Рождение ребёнка
16.05.1853
Дочь: Холуева Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Холуев Григорий Федорович
Рождение ребёнка
03.02.1855 ст.
Дочь: Холуева Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Холуев Григорий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.
Отец ребёнка: Холуев Григорий Федорович
Смерть
Неизвестно