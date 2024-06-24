Холуева Ксения Петровна 12.01.1817 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Холуева Ксения Петровна

Место рождения

Мишнево, Клин, Московская область

Дата рождения

12.01.1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1817 ст.

Отец: Петр Андреевич

Мать: Марина Касьяновна

Мишнево, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холуев Григорий Федорович

Рождение ребёнка
Около 1840 ст.

Сын: Холуев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Холуев Григорий Федорович

Мишнево, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.

Дочь: Холуева Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Холуев Григорий Федорович

Мишнево, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Холуева Наталия Григорьевна

Отец ребёнка: Холуев Григорий Федорович

Мишнево, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
03.01.1850 ст.

Дочь: Холуева Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Холуев Григорий Федорович

Мишнево, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
08.11.1851 ст.

Сын: Холуев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Холуев Григорий Федорович

Мишнево, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
16.05.1853

Дочь: Холуева Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Холуев Григорий Федорович

Рождение ребёнка
03.02.1855 ст.

Дочь: Холуева Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Холуев Григорий Федорович

Мишнево, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.

Сын: Холуев Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Холуев Григорий Федорович

Мишнево, Клин, Московская область
Смерть
Неизвестно

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