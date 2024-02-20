Мамсуров Касполат
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиДо 1886
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Мамсуров Джанхот
Мать: Мамсурова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шанаева Нагьо
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тезиева Дыгула
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туганова Фатимат Касполатовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туганова Малукка Касполатовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
До 1886