Мамсуров Касполат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамсуров Касполат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

До 1886

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Мамсуров Джанхот

Мать: Мамсурова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шанаева Нагьо

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тезиева Дыгула

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туганова Фатимат Касполатовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туганова Малукка Касполатовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
До 1886
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