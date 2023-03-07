Резаева (Заерьярова) Анжелика Фадисьяровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резаева (Заерьярова) Анжелика Фадисьяровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1971

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1951 г.р.

Муж

1967 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1971

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ерошкина Валентина Петровна

Рождение ребёнка
06.05.1990

Дочь: Лобанова Елена Петровна

Отец ребёнка: Резаев Петр Михайлович

Рождение ребёнка
15.09.1993

Сын: Резаев Андрей Петрович

Отец ребёнка: Резаев Петр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резаев Петр Михайлович

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