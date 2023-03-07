Резаева (Заерьярова) Анжелика Фадисьяровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1971
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1971
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.05.1990
Дочь: Лобанова Елена Петровна
Отец ребёнка: Резаев Петр Михайлович
Рождение ребёнка
15.09.1993
Отец ребёнка: Резаев Петр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно