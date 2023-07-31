Мамыкин Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкин Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1939

Дата смерти

01.01.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

1915 г.р.

Дети

1965 г.р.
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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1939

Отец: Мамыкин Петр Аристархович

Мать: Мамыкина Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
22.05.1965

Сын: Мамыкин Сергей Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.10.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.01.1994
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