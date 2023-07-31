Мамыкин Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1939
Дата смерти01.01.1994
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1939
Рождение ребёнка
22.05.1965
Сын: Мамыкин Сергей Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.12.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.08.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.10.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.01.1994