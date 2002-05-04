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Иванова Екатерина Владимировна
Иванова Екатерина Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.05.2002
Пол
Женский
Отец
Иванов Владимир Николаевич
1970 г.р.
Мать
Иванова (Огородникова) Юлия Валерьевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.2002
Отец:
Иванов Владимир Николаевич
Мать:
Иванова Юлия Валерьевна
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