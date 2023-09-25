Козлова (Кандаурова) Нина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Кандаурова) Нина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1910

Дата смерти

15.10.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1910

Отец: не указан

Мать: ?

Смерть
15.10.1984
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