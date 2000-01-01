Нарыжная Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1984
Сын: Нарыжный Павел Геннадьевич
Отец ребёнка: Нарыжный Геннадий Викторович
Рождение ребёнка
14.12.1989
Сын: Нарыжный Андрей Геннадьевич
Отец ребёнка: Нарыжный Геннадий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно