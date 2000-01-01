Нарыжная Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарыжная Наталья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1963

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1984

Сын: Нарыжный Павел Геннадьевич

Отец ребёнка: Нарыжный Геннадий Викторович

Рождение ребёнка
14.12.1989

Сын: Нарыжный Андрей Геннадьевич

Отец ребёнка: Нарыжный Геннадий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нарыжный Геннадий Викторович

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