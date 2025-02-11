(Дорогова) Юзефа Владимировна 1946 — найти родственников по фамилии на Familio

(Дорогова) Юзефа Владимировна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1946

Отец
Дорогов Владимир Дмитриевич14.07.1906 г.р.
Мать
(Загозина) Зинаида24.11.1915 г.р.
Дети
Суслова (Точилкина) Евгения28.03.1969 г.р.
Точилкин Владимир Анатольевич10.07.1974 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Дорогов Владимир Дмитриевич

Мать: (Загозина) Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.03.1969

Дочь: Суслова (Точилкина) Евгения

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.07.1974

Сын: Точилкин Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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