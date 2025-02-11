(Дорогова) Юзефа Владимировна
женский, родилась 1946
ОтецДорогов Владимир Дмитриевич14.07.1906 г.р.
Мать(Загозина) Зинаида24.11.1915 г.р.
Дети
Суслова (Точилкина) Евгения28.03.1969 г.р.
Точилкин Владимир Анатольевич10.07.1974 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: Дорогов Владимир Дмитриевич
Мать: (Загозина) Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.03.1969
Дочь: Суслова (Точилкина) Евгения
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.07.1974
Сын: Точилкин Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности