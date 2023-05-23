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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1894
Дочь: Евгения Степановна
Отец ребёнка: Зайчиков Степан Яковлевич
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайчиков Алексей Степанович
Отец ребёнка: Зайчиков Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Степановна
Отец ребёнка: Зайчиков Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зайчиков Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайчиков Трофим Степанович
Отец ребёнка: Зайчиков Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайчиков Василий Степанович
Отец ребёнка: Зайчиков Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайчиков Кузьма Степанович
Отец ребёнка: Зайчиков Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайчиков Митрофан Степанович
Отец ребёнка: Зайчиков Степан Яковлевич
Смерть
Неизвестно