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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1894

Дочь: Евгения Степановна

Отец ребёнка: Зайчиков Степан Яковлевич

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайчиков Алексей Степанович

Отец ребёнка: Зайчиков Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Степановна

Отец ребёнка: Зайчиков Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайчиков Егор Степанович

Отец ребёнка: Зайчиков Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайчиков Трофим Степанович

Отец ребёнка: Зайчиков Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайчиков Василий Степанович

Отец ребёнка: Зайчиков Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайчиков Кузьма Степанович

Отец ребёнка: Зайчиков Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайчиков Митрофан Степанович

Отец ребёнка: Зайчиков Степан Яковлевич

Смерть
Неизвестно