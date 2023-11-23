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Всехсвятская (Розова) Александра Арсеньева

Место рождения

с. Дегтево Ярославского уезда и губернии

Дата рождения

06.04.1846

Дата смерти

После 1906

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1846

Отец: Розов Арсений Иоаннов

Мать: Розова Анна Николаева

Бракосочетание
20.08.1867

Муж: Всехсвятский Алексей Яковлевич

Супруг(-а): Алексей Яковлевич Всехсвятский
Рождение ребёнка
1868

Сын: Всехсвятский Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Всехсвятский Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
1869

Сын: Всехсвятский Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Всехсвятский Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Всехсвятская) Таисия Алексеевна

Отец ребёнка: Всехсвятский Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Всехсвятская) София Алексеевна

Отец ребёнка: Всехсвятский Алексей Яковлевич

Смерть
После 1906

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