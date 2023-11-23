Всехсвятская (Розова) Александра Арсеньева
Место рожденияс. Дегтево Ярославского уезда и губернии
Дата рождения06.04.1846
Дата смертиПосле 1906
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1846
Отец: Розов Арсений Иоаннов
Мать: Розова Анна Николаева
Бракосочетание
20.08.1867
Супруг(-а): Алексей Яковлевич Всехсвятский
Рождение ребёнка
1868
Сын: Всехсвятский Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Всехсвятский Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1869
Сын: Всехсвятский Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Всехсвятский Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Всехсвятская) Таисия Алексеевна
Отец ребёнка: Всехсвятский Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Всехсвятская) София Алексеевна
Отец ребёнка: Всехсвятский Алексей Яковлевич
Смерть
После 1906