Коротких Григорий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротких Григорий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коротких Михаил Евлампиевич

Мать: Коротких Мать ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротких Павел

Мать ребёнка: Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротких Иван

Мать ребёнка: Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва