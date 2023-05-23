Коротких Григорий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коротких Михаил Евлампиевич
Мать: Коротких Мать ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротких Павел
Мать ребёнка: Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротких Иван
Мать ребёнка: Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва