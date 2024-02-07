Филимонов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.12.2004
Дочь: Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Филимонова Зоя Юрьевна
Рождение ребёнка
?.04.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филимонова Зоя Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филимонова Зоя Юрьевна