Филимонов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.2004

Дочь: Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Филимонова Зоя Юрьевна

Рождение ребёнка
?.04.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филимонова Зоя Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимонова Зоя Юрьевна

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