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Паутова Елена Леонидовна
Паутова Елена Леонидовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.04.1962
Пол
Женский
Отец
Паутов Леонид
Мать
Надежда
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1962
Отец:
Паутов Леонид
Мать:
Надежда
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