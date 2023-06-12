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Паутова Елена Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1962

Пол

Женский

Отец

Мать

1940 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1962

Отец: Паутов Леонид

Мать: Надежда