Свиридова Марья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Свиридов Яков Акимович
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Свиридова Марья Яковлевна
Отец ребёнка: Свиридов Яков Акимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1834
Отец ребёнка: Свиридов Яков Акимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1834
Отец ребёнка: Свиридов Яков Акимович
Смерть
Неизвестно