Свиридова Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридова Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1794 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свиридов Яков Акимович

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Свиридов Игнат Яковлевич

Отец ребёнка: Свиридов Яков Акимович

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Свиридова Марья Яковлевна

Отец ребёнка: Свиридов Яков Акимович

Рождение ребёнка
Вычислено 1834

Сын: Свиридов Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Свиридов Яков Акимович

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1834

Сын: Свиридов Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Свиридов Яков Акимович

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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