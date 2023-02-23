Утягулова (Гали кызы) Тагира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утягулова (Гали кызы) Тагира

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

05.04.1922

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Фазлиахметов Шакир

Отец ребёнка: Утягулов Фазлыахмет

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.01.1882

Дочь: Минлижамал

Отец ребёнка: Утягулов Фазлыахмет

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.08.1895

Дочь: Самсинур

Отец ребёнка: Утягулов Фазлыахмет

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Фазлиахметов Валиахмет

Отец ребёнка: Утягулов Фазлыахмет

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кунафей

Отец ребёнка: Утягулов Фазлыахмет

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харасов Харас

Отец ребёнка: Утягулов Фазлыахмет

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ибниаминова Гильмибаян

Отец ребёнка: Утягулов Фазлыахмет

Смерть
05.04.1922
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
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