Утягулова (Гали кызы) Тагира
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти05.04.1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Фазлиахметов Шакир
Отец ребёнка: Утягулов Фазлыахмет
Рождение ребёнка
20.01.1882
Дочь: Минлижамал
Отец ребёнка: Утягулов Фазлыахмет
Рождение ребёнка
20.08.1895
Дочь: Самсинур
Отец ребёнка: Утягулов Фазлыахмет
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Утягулов Фазлыахмет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кунафей
Отец ребёнка: Утягулов Фазлыахмет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харасов Харас
Отец ребёнка: Утягулов Фазлыахмет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ибниаминова Гильмибаян
Отец ребёнка: Утягулов Фазлыахмет
Смерть
05.04.1922