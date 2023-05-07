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Федоров Николай Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1955

Дочь: Вороненкова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Федорова Нинеля Ивановна

Рождение ребёнка
24.09.1957

Дочь: Федорова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Федорова Нинеля Ивановна

Рождение ребёнка
03.11.1959

Сын: Федоров Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Федорова Нинеля Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Нинеля Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Нинеля Ивановна

Смерть
Неизвестно