Федоров Николай Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1955
Дочь: Вороненкова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Федорова Нинеля Ивановна
Рождение ребёнка
24.09.1957
Дочь: Федорова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Федорова Нинеля Ивановна
Рождение ребёнка
03.11.1959
Сын: Федоров Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Федорова Нинеля Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федорова Нинеля Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федорова Нинеля Ивановна
Смерть
Неизвестно