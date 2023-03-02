Нехороший Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нехороший Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нехороший Иван Михайлович

Мать ребёнка: Нехорошева Анна (Нюра) Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Нехорошева Анна (Нюра) Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нехорошева Анна (Нюра) Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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