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Козлов Михаил Никитин

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Место рождения

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Козлов Никита Иоаннов

Мать: Козлова Устинья Павлова

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.09.1902

Сын: Козлов Сергей Михайлов

Мать ребёнка: Козлова Мария Федорова

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
14.09.1906

Дочь: Евфимия Михайлова

Мать ребёнка: Козлова Мария Федорова

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Мария Федорова

Смерть
Неизвестно
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