Козлов Михаил Никитин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Козлов Никита Иоаннов
Мать: Козлова Устинья Павлова
Рождение ребёнка
19.09.1902
Мать ребёнка: Козлова Мария Федорова
Рождение ребёнка
14.09.1906
Дочь: Евфимия Михайлова
Мать ребёнка: Козлова Мария Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Мария Федорова
Смерть
Неизвестно