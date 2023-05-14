- Яков (старший)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: - ? ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: - Амалия Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: - Лотта Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: - Анна Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: - Фридрих Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно