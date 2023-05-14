- Яков (старший) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Яков (старший)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: - ? ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: - Амалия Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: - Лотта Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: - Анна Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: - Фридрих Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно