Полуполтинных (Гладких) Марфа Филипповна
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти15.04.1981
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Гладких Филипп Перфильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1937
Дочь: Пешкова Раиса Федоровна
Отец ребёнка: Полуполтинных Федор Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.04.1981
Приисковый, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край