Полуполтинных (Гладких) Марфа Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полуполтинных (Гладких) Марфа Филипповна

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Место рождения

Котельниково, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1913

Дата смерти

15.04.1981

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Гладких Филипп Перфильевич

Мать: не указана

Котельниково, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
26.08.1937

Дочь: Пешкова Раиса Федоровна

Отец ребёнка: Полуполтинных Федор Дмитриевич

Котельниково, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полуполтинных Федор Дмитриевич

Смерть
15.04.1981
Приисковый, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
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