Антипин Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Антипин Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1912
Дочь: Антипина Анна Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
28.08.1912
Дочь: Антипина Анна Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна
Тороповская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Никифоровна
Смерть
Неизвестно