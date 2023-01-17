Антипин Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтипин Василий Дмитриевич

Антипин Василий Дмитриевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антипин Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1912

Дочь: Антипина Анна Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
28.08.1912

Дочь: Антипина Анна Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна

Тороповская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Никифоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close