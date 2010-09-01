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Накарёнок Владислав Александрович
Накарёнок Владислав Александрович
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Место рождения
Евпатория
, Евпатория, Республика Крым
Дата рождения
01.09.2010
Пол
Мужской
Отец
Накарёнок Александр Валерьевич
1988 г.р.
Мать
Накарёнок (Кириченко) Татьяна Валерьевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.2010
Отец:
Накарёнок Александр Валерьевич
Мать:
Накарёнок Татьяна Валерьевна
Евпатория
, Евпатория, Республика Крым
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