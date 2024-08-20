Пигарева (Проскурина) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1981
Сын: Пигарев Егор Вячеславович
Отец ребёнка: Пигарев Вячеслав Михайлович
Рождение ребёнка
28.02.1984
Дочь: (Пигарева) Екатерина Вячеславовна
Отец ребёнка: Пигарев Вячеслав Михайлович
Рождение ребёнка
12.12.1985
Дочь: (Пигарева) Наталья Вячеславовна
Отец ребёнка: Пигарев Вячеслав Михайлович