Пигарева (Проскурина) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПигарева (Проскурина) Татьяна Ивановна

Пигарева (Проскурина) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1960

Отец: Киряков Иван Григорьевич

Мать: Кирякова (Проскурина) Таисия Евфимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пигарев Вячеслав Михайлович

Рождение ребёнка
25.02.1981

Сын: Пигарев Егор Вячеславович

Отец ребёнка: Пигарев Вячеслав Михайлович

Рождение ребёнка
28.02.1984

Дочь: (Пигарева) Екатерина Вячеславовна

Отец ребёнка: Пигарев Вячеслав Михайлович

Рождение ребёнка
12.12.1985

Дочь: (Пигарева) Наталья Вячеславовна

Отец ребёнка: Пигарев Вячеслав Михайлович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.