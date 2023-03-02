Самакаев (Самакаев) Абдул Абдрахманович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1912
Дата смерти04.11.1986
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1912
Отец: Самакаев (самакаев) Абдрахман
Мать: Самакаева Хаеренися
Бракосочетание
12.07.1940
Жена: Самакаев Раиса
Рождение ребёнка
12.07.1942
Сын: Самакаева Юрий
Мать ребёнка: Самакаев Раиса
Россия, Оренбург
Рождение ребёнка
26.06.1951
Сын: Самакаев Валерий
Мать ребёнка: Самакаев Раиса
Смерть
04.11.1986