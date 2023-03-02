Самакаев (Самакаев) Абдул Абдрахманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самакаев (Самакаев) Абдул Абдрахманович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1912

Дата смерти

04.11.1986

Пол

Мужской

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1912

Отец: Самакаев (самакаев) Абдрахман

Мать: Самакаева Хаеренися

Бракосочетание
12.07.1940

Жена: Самакаев Раиса

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.07.1942

Сын: Самакаева Юрий

Мать ребёнка: Самакаев Раиса

Россия, Оренбург
Рождение ребёнка
26.06.1951

Сын: Самакаев Валерий

Мать ребёнка: Самакаев Раиса

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
04.11.1986
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