Денисова Марфа Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Денисов Семен
Рождение ребёнка
15.02.1937
Дочь: Шаронова Зоя Павловна
Отец ребёнка: Шаронов Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шаронов Павел Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
С 1937-1938 г женился на Полине Ерофеевой.
Смерть
Неизвестно