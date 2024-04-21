Денисова Марфа Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова Марфа Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Денисов Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1937

Дочь: Шаронова Зоя Павловна

Отец ребёнка: Шаронов Павел Тимофеевич

Трескино, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаронов Евгений Павлович

Отец ребёнка: Шаронов Павел Тимофеевич

Трескино, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаронов Павел Тимофеевич

С 1937-1938 г женился на Полине Ерофеевой.
Смерть
Неизвестно
Трескино, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
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