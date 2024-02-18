Цесарский Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цесарский Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цесарская Ольга Иосифовна

Мать ребёнка: Цесарская (Дроздова) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цесарский Станислав

Мать ребёнка: Цесарская (Дроздова) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цесарский Владислав

Мать ребёнка: Цесарская (Дроздова) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цесарский Иосиф Иосифович

Мать ребёнка: Цесарская (Дроздова) Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цесарская (Дроздова) Анна Федоровна

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