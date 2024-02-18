Цесарский Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цесарская Ольга Иосифовна
Мать ребёнка: Цесарская (Дроздова) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цесарский Станислав
Мать ребёнка: Цесарская (Дроздова) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цесарский Владислав
Мать ребёнка: Цесарская (Дроздова) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цесарский Иосиф Иосифович
Мать ребёнка: Цесарская (Дроздова) Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно