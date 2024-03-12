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Ломов Фёдор

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Место рождения

Россия

Дата рождения

02.11.1982

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

1958 г.р.

Жена

1985 г.р.

Дети

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Добавил:

ФЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1982

Отец: Ломов Геннадий Фёдорович

Мать: (Савельева) Мария Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Образование
С 2001 по 2006
ДВГУ ИИиФ
Бракосочетание
28.07.2007

Жена: Ломова (Стукалова) Татьяна

Рождение ребёнка
13.06.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ломова (Стукалова) Татьяна

Рождение ребёнка
01.09.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ломова (Стукалова) Татьяна

Рождение ребёнка
13.09.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ломова (Стукалова) Татьяна

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