Ломов Фёдор
Место рожденияРоссия
Дата рождения02.11.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1982
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 2001 по 2006
ДВГУ ИИиФ
Бракосочетание
28.07.2007
Рождение ребёнка
13.06.2008
Рождение ребёнка
01.09.2015
Рождение ребёнка
13.09.2022