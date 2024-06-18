Елена Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Архиповна

Елена Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

С 19.04.1858 по 1863 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1818 г.р.

Дети

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1845

Муж: Федор Иванович

Елена Архиповна первая жена. Умерла.
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Осип-Иосиф Федорович

Отец ребёнка: Федор Иванович

Знаменка, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Домна Федоровна

Отец ребёнка: Федор Иванович

Смерть
С 19.04.1858 по 1863 ст.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.