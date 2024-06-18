Елена Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиС 19.04.1858 по 1863 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1845
Муж: Федор Иванович
Елена Архиповна первая жена. Умерла.
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Осип-Иосиф Федорович
Отец ребёнка: Федор Иванович
Знаменка, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Домна Федоровна
Отец ребёнка: Федор Иванович
Смерть
С 19.04.1858 по 1863 ст.