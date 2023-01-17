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Хисматулла Тухфатуллин

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Место рождения

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1853

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Тухфатулла Сафаргалиев

Мать: Фариза

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Бибифатима Хисматуллина

Мать ребёнка: Галминиса

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1883

Сын: Миниахмат Хисматуллин

Мать ребёнка: Галминиса

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1890

Сын: Шайхитдин Хисматуллович

Мать ребёнка: Галминиса

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Хадича Хисматулловна

Мать ребёнка: Галминиса

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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