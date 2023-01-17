Хисматулла Тухфатуллин
Место рождения
Дата рождения1853
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Тухфатулла Сафаргалиев
Мать: Фариза
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Бибифатима Хисматуллина
Мать ребёнка: Галминиса
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Галминиса
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Галминиса
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Хадича Хисматулловна
Мать ребёнка: Галминиса
Место жительства
Неизвестно