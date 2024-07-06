Семичков Федор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Семичков Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семичкова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Федорович

Мать ребёнка: Семичкова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аверьян

Мать ребёнка: Семичкова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русакова Онисья (Оня)

Мать ребёнка: Семичкова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена (Мотя)

Мать ребёнка: Семичкова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрипина

Мать ребёнка: Семичкова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полежаева Ирина

Мать ребёнка: Семичкова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Семичкова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семичков Василий Федорович

Мать ребёнка: Семичкова Марина

Смерть
Неизвестно

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