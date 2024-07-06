Семичков Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семичкова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Федорович
Мать ребёнка: Семичкова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аверьян
Мать ребёнка: Семичкова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русакова Онисья (Оня)
Мать ребёнка: Семичкова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена (Мотя)
Мать ребёнка: Семичкова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрипина
Мать ребёнка: Семичкова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полежаева Ирина
Мать ребёнка: Семичкова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Семичкова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семичков Василий Федорович
Мать ребёнка: Семичкова Марина
Смерть
Неизвестно