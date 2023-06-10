Шарова Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарова Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1910

Дочь: Шарова Вера Александровна

Отец ребёнка: Шаров Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарова Антонина Александровна

Отец ребёнка: Шаров Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаров Владимир Александрович

Отец ребёнка: Шаров Александр Иванович

Смерть
Неизвестно