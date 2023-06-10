Шарова Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1910
Дочь: Шарова Вера Александровна
Отец ребёнка: Шаров Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарова Антонина Александровна
Отец ребёнка: Шаров Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаров Владимир Александрович
Отец ребёнка: Шаров Александр Иванович
Смерть
Неизвестно