Мельчакова Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельчакова Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельчакова Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Мельчаков Григорий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельчакова Тамара Григорьевна

Отец ребёнка: Мельчаков Григорий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельчаков Игорь Григорьевич

Отец ребёнка: Мельчаков Григорий Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельчаков Григорий Семенович

Смерть
Неизвестно
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