Мельчакова Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельчакова Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Мельчаков Григорий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельчакова Тамара Григорьевна
Отец ребёнка: Мельчаков Григорий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельчаков Игорь Григорьевич
Отец ребёнка: Мельчаков Григорий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно