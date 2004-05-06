Русаков Селивёрст Феоктистович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1934
Дата смерти06.05.2004
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1934
Рождение ребёнка
1953
Сын: Русаков Владимир Селивёрстович
Мать ребёнка: Русакова Рудович Елена Константиновна
Рождение ребёнка
03.08.1957
Дочь: Волкова Русакова Тамара Селивёрстовна
Мать ребёнка: Русакова Рудович Елена Константиновна
Рождение ребёнка
24.08.1959
Сын: Русаков Виктор Селивёрстович
Мать ребёнка: Русакова Рудович Елена Константиновна
Рождение ребёнка
01.06.1960
Сын: Русаков Павел Селиверстович
Мать ребёнка: Русакова Рудович Елена Константиновна
Смерть
06.05.2004