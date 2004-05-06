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Русаков Селивёрст Феоктистович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1934

Дата смерти

06.05.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1934

Отец: Русаков Феоктист Ивойлович

Мать: Русакова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Русаков Владимир Селивёрстович

Мать ребёнка: Русакова Рудович Елена Константиновна

Рождение ребёнка
03.08.1957

Дочь: Волкова Русакова Тамара Селивёрстовна

Мать ребёнка: Русакова Рудович Елена Константиновна

Рождение ребёнка
24.08.1959

Сын: Русаков Виктор Селивёрстович

Мать ребёнка: Русакова Рудович Елена Константиновна

Рождение ребёнка
01.06.1960

Сын: Русаков Павел Селиверстович

Мать ребёнка: Русакова Рудович Елена Константиновна

Смерть
06.05.2004