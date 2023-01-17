Севостьянова (Васильева) Юлия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севостьянова (Васильева) Юлия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1978

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.2001

Сын: Севостьянов Никита Александрович

Отец ребёнка: Севостьянов Александр Геннадьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.10.2006

Сын: Севостьянов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Севостьянов Александр Геннадьевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севостьянов Александр Геннадьевич

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