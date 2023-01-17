Севостьянова (Васильева) Юлия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.2001
Сын: Севостьянов Никита Александрович
Отец ребёнка: Севостьянов Александр Геннадьевич
Рождение ребёнка
26.10.2006
Сын: Севостьянов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Севостьянов Александр Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно