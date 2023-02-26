Штайгервальдт Андрей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штайгервальдт Андрей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штайгервальдт Доминик Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штайгервальдт Даниэль Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Штайгервальдт Виолетта Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штайгервальдт Максим Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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