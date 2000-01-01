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Maria
Maria
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1786
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Muru Simon
Около 1754 г.р.
Мать
Варвара
Около 1758 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮИ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец:
Muru Simon
Мать:
Варвара
Смерть
Неизвестно
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