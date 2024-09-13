Афанасий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасий Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1733 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Марья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Штенников Василий

Мать ребёнка: Марья Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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