Афанасий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Марья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Штенников Василий
Мать ребёнка: Марья Алексеевна
Смерть
Неизвестно