Любимова (Тарасова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.05.1899 ст.
Дата смерти03.05.1971
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1899 ст.
Источник: ГАПК (ППК Ф стр 198 № 18)
Бракосочетание
11.02.1918
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.02.1922
Сын: Любимов Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Любимов Яков - Иаков Прокопьевич
Рождение ребёнка
23.05.1928
Дочь: Вяткина Таисия Яковлевна
Отец ребёнка: Любимов Яков - Иаков Прокопьевич
Смерть
03.05.1971