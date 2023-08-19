Любимова (Тарасова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Тарасова) Александра Ивановна

Место рождения

Большая Мось, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

19.05.1899 ст.

Дата смерти

03.05.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1899 ст.

Отец: Тарасов Иван - Иоанн Стефанович

Мать: Тарасова Елизавета Алексеевна

Большая Мось, Пермский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК (ППК Ф стр 198 № 18)
Бракосочетание
11.02.1918

Муж: Любимов Яков - Иаков Прокопьевич

Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.02.1922

Сын: Любимов Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Любимов Яков - Иаков Прокопьевич

Большая Мось, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.05.1928

Дочь: Вяткина Таисия Яковлевна

Отец ребёнка: Любимов Яков - Иаков Прокопьевич

Смерть
03.05.1971
Большая Мось, Пермский муниципальный район, Пермский край
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