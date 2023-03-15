Туркас Антон Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Туркас Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Туркас Валентина Гаврииловна
Старая Ропа, Львівська область
Развод
Около 1969
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно