Туркас Антон Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркас Антон Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Туркас Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Туркас Валентина Гаврииловна

Старая Ропа, Львівська область
Развод
Около 1969

Жена: Туркас Валентина Гаврииловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туркас Валентина Гаврииловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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