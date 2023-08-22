Шерц Борис Израилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШерц Борис Израилович

Шерц Борис Израилович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шерц Олег Борисович

Мать ребёнка: Шерц Лидия Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шерц Евгений Борисович

Мать ребёнка: Шерц Лидия Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шерц Лидия Георгиевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close