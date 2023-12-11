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Шалоткин Иван Космин
Шалоткин Иван Космин
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1903
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Шалоткин Козьма Тимофеевич
1870 г.р.
Мать
Ульяна
1871 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец:
Шалоткин Козьма Тимофеевич
Мать:
Ульяна
Смерть
Неизвестно
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