Масасин Евгений Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Масасина Анна Евгеньевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Масасина Александра Евгеньевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Масасина Любовь Евгеньевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Масасин Степан Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1913
Сын: Масасин Владимир Евгеньевич
Мать ребёнка: Масасина Анна Стефановна
Зайкова, Введенская волость, Курганский уезд
Смерть
Неизвестно