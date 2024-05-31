Масасин Евгений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масасин Евгений Николаевич

Место рождения

Дубровное, Мишкинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровное, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Масасина Анна Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Масасина Александра Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Масасина Любовь Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Масасин Степан Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1913

Сын: Масасин Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: Масасина Анна Стефановна

Зайкова, Введенская волость, Курганский уезд
Смерть
Неизвестно

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