Аксёнов Лазарь Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнов Лазарь Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
16.02.1902 ст.
Регистрация рождения Савинкова Алексея Ивановича. Метрические книги Москва Пречистенский сорок Церковь Рождества Богородицы (Смоленской БМ) за Смоленскими воротами (ч. I-III) Архив ГБУ "ЦГА Москвы" Ф... Показать все
Смерть
Неизвестно
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