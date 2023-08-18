Аксёнов Лазарь Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
16.02.1902 ст.
Регистрация рождения Савинкова Алексея Ивановича. Метрические книги Москва Пречистенский сорок Церковь Рождества Богородицы (Смоленской БМ) за Смоленскими воротами (ч. I-III) Архив ГБУ "ЦГА Москвы" Ф... Показать все
Смерть
Неизвестно