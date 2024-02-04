Углев Семён Иванович
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Углев Иван Фёдорович
Мать: Углева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: Углева Меланья Максимовна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Углева Ульяна Семёновна
Мать ребёнка: Углева Меланья Максимовна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Углева Вера Семёновна
Мать ребёнка: Углева Меланья Максимовна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Углев Яков Семёнович
Мать ребёнка: Углева Меланья Максимовна
Ранее Абаканский острог - село Абаканское и Краснотуранск, который ныне затоплен
Рождение ребёнка
1760
Сын: Углев Иван Семёнович
Мать ребёнка: Углева Меланья Максимовна
Смерть
Неизвестно