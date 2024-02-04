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Углев Семён Иванович

Место рождения

Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Углев Иван Фёдорович

Мать: Углева Анна

Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Углева Меланья Максимовна

Рождение ребёнка
1743

Сын: Углев Данило Семёнович

Мать ребёнка: Углева Меланья Максимовна

Краснотуранск, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Углева Ульяна Семёновна

Мать ребёнка: Углева Меланья Максимовна

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Углева Вера Семёновна

Мать ребёнка: Углева Меланья Максимовна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Углев Яков Семёнович

Мать ребёнка: Углева Меланья Максимовна

Краснотуранск, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Ранее Абаканский острог - село Абаканское и Краснотуранск, который ныне затоплен
Рождение ребёнка
1760

Сын: Углев Иван Семёнович

Мать ребёнка: Углева Меланья Максимовна

Краснотуранск, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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