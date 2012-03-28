Черешнев Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1959
Дата смерти28.03.2012
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1959
Отец: Черешнев Алексей
Мать: Черешнева Александра
Рождение ребёнка
18.05.1989
Сын: Черешнев Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Черешнева Валентина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черешневая Оксана
Мать ребёнка: Черешнева Валентина Петровна
Смерть
28.03.2012