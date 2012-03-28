Черешнев Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черешнев Сергей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1959

Дата смерти

28.03.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1959

Отец: Черешнев Алексей

Мать: Черешнева Александра

Рождение ребёнка
18.05.1989

Сын: Черешнев Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Черешнева Валентина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черешневая Оксана

Мать ребёнка: Черешнева Валентина Петровна

Смерть
28.03.2012
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