Вотинцева Евдокия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВотинцева Евдокия Васильева

Вотинцева Евдокия Васильева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1916 ст.

Сын: Вотинцев Петр Матвеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close